السماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي بأبوظبي

المصدر: البيان

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تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي في التطبيق الفعلي للسماح للمركبات الثقيلة بالتجاوز من خلال استخدام المسار الثاني على اليمين لغرض التجاوز فقط، وذلك على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر بينونة وحتى جسر ايكاد بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 29 يناير 2024 .



وأوضحت أن القرار يأتي بهدف رفع مستويات السلامة المرورية في الإمارة وتعزيز قطاع النقل اللوجيستي من خلال رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في إمارة أبوظبي.



ودعت سائقي المركبات الثقيلة إلى ضرورة الالتزام باللوائح الإرشادية من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مؤكدة ضرورة قيام سائقي المركبات الثقيلة بالقيادة على المسار الأيمن للطريق وعدم الخروج من المسار الأيمن إلا لغرض التجاوز فقط ، مع ضرورة قيام سائق المركبة الثقيلة بفحص المرايا الجانبية والتأكد من خلو النقطة العمياء تماما من المركبات قبل القيام بالتجاوز ، و ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر والعودة للمسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز.



وحثت سائقي المركبات الثقيلة على الالتزام بالقرار الصادر، مؤكدة أهمية العودة الى المسار الأيمن بعد الانتهاء من التجاوز، موضحة بأنه سيتم متابعة الطريق من قبل الدوريات المرورية و الأنظمة الذكية و تطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين بالتجاوز الصحيح و العودة للمسار الأيمن، وذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

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