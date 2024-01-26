مناقشة إجراءات وضع اللوائح والسياسات الداخلية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ترأس ميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المحضر السابق لاجتماع الجمعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة بوضع اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية بناءً على قرار وزارة تنمية المجتمع وفقاً لتقرير الإجراءات التصحيحية الموجه من قبل الشركة الاستشارية.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إيجاد مصادر جديدة من الموردين والشركاء لدعم أنشطة وبرامج الجمعية، حتى تتمكن من متابعة مسيرتها الوطنية وتأدية رسالتها نحو أبناء المجتمع وتحقيق استراتيجيتها المتمثلة بالبحث عن الشباب الموهوبين من أبناء الوطن ورعايتهم ومتابعتهم حتى يكونوا علماء المستقبل.

واستعرض الاجتماع عدداً من الأمور التنظيمية المتعلقة بأنشطة الجمعية ومنها ترتيبات إقامة حفل اليوبيل الفضي للجمعية، وحفل يوم الموهوب الإماراتي، والجهات الراعية التي ستتولى تمويل تلك الأنشطة.

كما استعرض الاجتماع عدداً من الرسائل والطلبات للجهات الراغبة في الاجتماع مع مجلس إدارة الجمعية بشأن الشراكة وتوقيع مذكرات التفاهم، ومناقشة آلية عمل الجمعية، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة باكتشاف الموهوبين، وأساليب التعامل معهم، ومفهوم الموهبة وكيفية إدارة المواهب، وما هي إجراءات اكتشاف الموهوبين، وطرق تمكينهم.

واطلع المجتمعون على نظام إدارة المواهب وآلية العمل والمنصة المعتمدة للمواهب، والاطلاع على خطة النشر الخاصة بنشر ثقافة المواهب، وأهم البرامج المعتمدة لتأهيل واستثمار الموهوبين، والمؤشرات المعتمدة لقياس أثر تدريب الموهوبين على القيادة، والخطط المستقبلية، والمخاطر التي تمت مواجهتها أو المتوقع مواجهتها مستقبلاً.

فضلاً عن مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

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