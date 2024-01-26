سلطان بن أحمد يدشن بناية وقف الأمل الخيري

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، في منطقة مويلح التجارية، بناية وقف الأمل الخيري المخصص ريعه السنوي لعلاج الحالات المرضية في برنامج ألم وأمل الذي تقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وكان سموه والحضور قد استمعوا لكلمة ألقاها سالم الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون قال فيها: «قبل نحو سنة ونصف، شهدنا عملية وضع حجر الأساس لهذا المشروع الخيري من قبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، تلك اللحظة كانت بمثابة بذرة أمل زرعناها في أرض الإصرار، وسقيناها بالتفاؤل مقتَدين بالأبرار، وأصبحت اليوم بفضل الله شجرة تثمر وقفاً متكامل الأركان وينثر الخير في كل مكان».

وتناول مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أبرز الأرقام التي حققها البرنامج خلال الفترة السابقة، قائلاً: سيكون ريع المشروع السنوي وقفاً خيرياً لعلاج الحالات المرضية التي تطرح من خلال برنامج «ألم وأمل».

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم الجهات الداعمة للمشروع مقدماً لهم الدروع وملتقطاً معهم الصور التذكارية، ومتمنياً سموه لهم التوفيق والمزيد من التعاون بين الجهات والمؤسسات بما يصب في مصلحة المجتمع ومساعدة المحتاجين.

وشهد سموه بعدها توقيع اتفاقية ثنائية بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مثلها محمد حسن خلف مدير عام الهيئة، ودائرة الأوقاف مثلها طالب المري مدير عام الدائرة، تقضي بموجبها تسلم الدائرة المبنى لإدارته وتشغيله، وفق أعلى المعايير التي تضمن ديمومة الدخل المخصص لعلاج الحالات المرضية.

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