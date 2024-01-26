هيئة المساهمات المجتمعية تطلق فعالية تطوعية لتعزيز الصحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إطلاق فعالية تطوعية في أبوظبي لتعزيز نمط الحياة الصحية، وذلك بالتعاون مع مركز حركة، أحد المشغلين المشاركين لبرنامج العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية الخاص بها ضمن مبادرة «نتطوع معاً»، بهدف تشجيع سكان الإمارة على اعتماد نمط حياة نشط وصحي.

حضر الفعالية كل من الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وقاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

والدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي. كما حضر الفعالية عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم لدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعلي صالح اليافعي، رئيس مجلس إدارة Solutions Plus، وأميمة الودامي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى Solutions Plus، والدكتورة منى جمعة البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وانطلقت مبادرة أكتيف باركس من مركز حركة من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة والإدارة المجتمعية لشؤون منطقة الظفرة.

تهدف المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع في جميع أنحاء أبوظبي على الاستفادة من الحدائق العامة والمساحات الخضراء لاعتماد نمط حياة نشط وصحي في الهواء الطلق. ويستمر البرنامج لمدة عام واحد بعد انطلاقه في سبتمبر الماضي، ونجح منذ ذلك الحين في استضافة 3,840 مشتركاً و164 متطوعاً عبر 498 جلسة نظمها لغاية اليوم.

وتندرج مبادرة أكتيف باركس ضمن البرامج التي نالت منح العمل التطوعي للمشاركة المجتمعية تحت مظلة برنامج منح معاً، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية لبناء مجتمعات تعاونية وتكريس ثقافة المساهمة في أبوظبي.يشار إلى أن الفعالية تأتي في إطار جهود هيئة معاً المستمرة لدعم المبادرات الرامية إلى تطوير المشاريع الموجهة نحو الأولويات الاجتماعية، بما في ذلك تشجيع ممارسة الأنشطة البدنية واعتماد نمط حياة أكثر صحة بين سكان أبوظبي لترك أثر مستدام وتحقيق الفائدة لصالح أفراد المجتمع كافة.

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