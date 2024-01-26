«فرجان دبي» منصة فريدة تعزز التواصل الاجتماعي بين السكان

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تبرز مبادرة «فرجان دبي» المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي من المواطنين، نموذجاً متفرداً للتكاتف والترابط المجتمعي، لتعكس بذلك جوهر الثقافة الإماراتية الأصيلة.

حيث تمكنت منذ تدشينها في شهر أبريل 2021، من نسج خيوط التآلف والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، مستلهمة روح الفرجان القديمة في قلب دبي، والتي كانت تشكل نواة الحياة الاجتماعية في الإمارات.

وعبر أجندة من الفعاليات والبرامج الثرية، التي تراوحت بين الندوات التثقيفية والأنشطة الترفيهية وورش العمل، لم تقتصر «فرجان دبي» على كونها مجرد مبادرة، بل تحولت إلى منصة فريدة لتبادل الخبرات، وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي، مقدمة نموذجاً يحتذى به.

قيم التكافل

وقالت علياء الشملان مسؤولة المبادرة: جسدت أجندتنا للعام الماضي وكما هي فعالياتنا دور «فرجان دبي» في ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، كما يعكس تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات النوعية وحجم المشاركات فيها.

والذي تخطى حاجز الـ 176 ألف، نجاح المبادرة وكفاءة الفرق المتطوعة المنضوية تحت مظلتها، مشيرة إلى أن العام 2023 شهد تنظيم 21 فعالية كبيرة، خلال العام شملت: حق الليلة في موقعين مختلفين، وكان ذلك بالتعاون مع بلدية دبي، وحضرها أكثر من 5 آلاف زائر.

فيما شهد مهرجان الفرجان بين الغاف حضوراً كبيراً تجاوز سقف الـ 50 ألف زائر، وتضمن خلال فترة انعقاده من 9 إلى 19 مارس الماضي في حديقة مشرف الوطنية بدبي فعاليات عدة، تعزز العلاقات بين أفراد المجتمع والحي الواحد، علاوة على تنظيم فعالية «البحث عن الكنز»، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بمشاركة 20 أسرة إماراتية، مع تقديم جوائز بقيمة تجاوزت الـ 30 ألف درهم‏.

وقالت: إن فعالية «بو طبيلة»، التي شارك فيها أكثر من 2500 شخص حملت مضامين وأهدافاً أبرزها: المحافظة على الموروث الشعبي وتنمية روح المبادرة وتقوية الترابط المجتمعي في فرجان دبي، حيث عقدت الفعالية في 3 مواقع من فرجان دبي المختلفة على مدى 3 أيام وغطت: المزهر، وند الحمر، والبرشاء وكانت بالتعاون مع شرطة دبي.

وبدورها تحدثت إلهام العوضي مديرة التسويق عن المخيم الصيفي، الذي تم تنظيمه مع الشركاء من خدمة الأمين وقالت: إن برامج المخيم تم اختيارها بدقة بهدف إكساب المستهدفين مهارات وخبرات جديد، علاوة على إبراز المواهب والمهارات وتنميتها، وتعلم قيم مهمة من خلال المشاركة في الأنشطة والبرامج، التي تتضمنها أجندة الحدث، بمشاركة أكثر من 220 طفل.

مشيرة إلى أن فعالية «مطر صيف»، التي أقيمت بالتعاون بلدية دبي وهيئة الدفاع المدني شهدت حضوراً لافتاً، تجاوز الـ 49 ألف زائر، واستضافتها حديقة بحيرة البرشاء وحديقة الورقاء، وضمت الفعالية أنشطة مائية كـ«المطر الاصطناعي»، وفقرات الصابون الثلجي وأحواض السباحة، وفعاليات وورشاً ترفيهية ورياضية للأطفال كفقرة الطبل الأفريقي، إضافة إلى عرض منتجات فرجان دبي.

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها «فرجان دبي» العام الماضي بطولة البادل، بمشاركة 100 فريق إماراتي وتوزيع جوائز بقيمة ناهزت الـ 160 ألف درهم، وكان من ضمن مساعيها اكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي بشكل عام.

‏واختتمت «فرجان دبي» العام بفعاليات عيد الاتحاد، التي شارك فيها 30 ألف زائر، وجرى خلالها توزيع 300 علم في إمارة دبي، في إطار جهود المبادرة الرامية إلى تعزيز الوعي والانتماء للوطن، وانطوت هذه الفعالية على أهمية كبيرة، من جانب إسهامها في نشر روح الانتماء والفخر الوطني بين المواطنين والمقيمين في الدولة.

حيث يعتبر العلم الإماراتي رمزاً للوحدة والازدهار والتطور، وتجسيداً لقيم الشجاعة والمثابرة، التي تنير طريق شعب الإمارات نحو المستقبل.

فعاليات وبرامج

وكشفت علياء الشملان أن مهرجان الفرجان بين الغاف سينطلق في الفترة من الـ 8 حتى الـ 18 من فبراير المقبل في حديقة مشرف، وستكون الدورة الحالية أكثر زخماً بالفعاليات والبرامج، وسيتم تنظيم فعالية حق الليلة في الفترة من 22 حتى 25 الشهر المقبل في فريج جميرا والورقاء وند الشبا والمرموم.

وتهدف مبادرة «فرجان دبي»، التي تم تدشينها في شهر أبريل 2021 إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لتوفير حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

كما تستهدف نشر التوعية بين أهالي المنطقة، بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، ومساعدة أهل الفريج بتوفير الإجابات عن استفساراتهم.

وتعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسية، تتضمن تمكين فئات المجتمع عبر نشر ثقافة التطوع وتكوين جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ومساعدة القطاع الخاص لتوفير مشاريع وبرامج دعم مجتمعية، علاوة على العمل على برمج مخصصة لدعم المجتمع من فرجان دبي.

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