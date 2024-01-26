رئيس الدولة يعين محمد النعيمي وكيلاً لـ«التغير المناخي» وليلى السويدي مديراً عاماً لـ«الموارد البشرية الحكومية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسومين اتحاديين بتعيين محمد سعيد سلطان النعيمي في وظيفة «وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة»، وترقية وتعيين ليلى عبيد عجيل السويدي في وظيفة «مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

وخلال سنوات خبرته المهنية الممتدة لأكثر من 20 عاماً، شغل محمد سعيد سلطان النعيمي عدداً من المناصب القيادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنصب وكيل مساعد للخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى مناصب أخرى في مؤسسات متنوعة، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وشغلت ليلى عبيد عجيل السويدي سابقاً منصب المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة.

كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء في الهيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي حاصلة على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية، وأسهمت في تطوير العديد من السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنمية القدرات البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

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