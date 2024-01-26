الفريق التشيلي: نسعى لتقديم أداء مشرف في تحدي «الفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت قائدة فريق شرطة التحقيقات في تشيلي «PDI» من العنصر النسائي، المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حرص عضوات الفريق على تقديم أداء يشرف وطنهن تشيلي في المنافسات التي ستنطلق في الثالث من شهر فبراير المقبل.

وأثنت على دور القيادة العامة لشرطة دبي في استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجمع كافة الفرق التكتيكية وفرق المهمات الخاصة من مختلف دول العالم.

وقالت قائدة فريق شرطة التحقيقات في تشيلي بعد وصولها إلى مطار دبي الدولي تحضيراً للمشاركة في التحدي: سعداء جداً لمشاركتنا في هذه المنافسة الدولية للفرق التكتيكية، ونشكر شرطة دبي على دعوتنا لنكون جزءاً من الحدث العالمي.

ويعتبر فريق شرطة التحقيقات في تشيلي واحداً من 5 فرق نسائية مُشاركة في التحدي إلى جانب فريق شرطة أبوظبي النسائي، وفريق وزارة الداخلية في بيلاروسيا «الماز»، وفريق مملكة تايلند، وفريق شرطة دبي للسيدات.

يشار إلى أن شرطة التحقيقات في تشيلي «PDI»، كانت الرائدة في الدفع بالعنصر النسائي للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات»، وذلك حين شاركت بأول عنصر نسائي في عام 2020 ضمن فريق تشيلي الرجالي، وهو ما مهد الطريق لانخراطها بقوة في الأعوام اللاحقة، إلى حين تشكل الفريق النسائي الحالي.

وتمثل هؤلاء النساء بتفانيهن وشجاعتهن، مثالاً ملهماً للتميز والتقدم في القوات الخاصة التابعة لشرطة التحقيقات التشيلية، خاصة وأنهن يعتمدن فلسفة تدريبية تستند إلى الخبرة العملياتية الميدانية للمنضمات، وهو ما يتطلبه التحدي في مختلف مراحله، فقد أظهرن أثناء التدريبات قوة وانضباطاً ومثابرة، وهي القيم ذاتها اللاتي اكتسبنها طوال سنوات خدمتهن في الشرطة.

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