«اللجنة العليا بعجمان» تناقش مسودة سياسة البيانات

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رئيس اللجنة، اجتماع اللجنة العليا للبيانات بإمارة عجمان، لمناقشة مسودة سياسة البيانات.

حضر الاجتماع عبدالرحمن علي الشامسي مدير عام الشؤون القانونية، نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام عجمان الرقمية، وحميد يوسف العجماني المدير التنفيذي للتحول، وأعضاء اللجنة.

ورحب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بالأعضاء، مشيداً بجهودهم الحثيثة وتفاعلهم وتواصلهم المستمر في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في حكومة عجمان، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأكد أهمية مراجعة مسودة سياسة بيانات عجمان، والذي تم إعداده من قبل دائرة عجمان الرقمية.

كما تم استعراض ومناقشة نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة، حيث توجه رئيس اللجنة بالشكر لدائرة عجمان الرقمية على جهودهم المبذولة في إعداد السياسات التي تدعم جهود الدائرة في تحقيق أهدافها نحو رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية بالإمارة.

من جانبها عرضت الدكتورة عهود شهيل المراحل التي مرت بها السياسة، حيث تم خلال فترة عمل المشروع دراسة سياق البيانات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، كما تم الاطلاع على الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.

وفي الختام، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ضرورة العمل وتوحيد كافة الجهود في سبيل تعزيز مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في الإمارة، ومواكبة التسارع والتطور لتعزيز الصورة المتميزة لحكومة عجمان.

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