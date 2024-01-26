محمد بن سعود يؤكد أهمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأزاح الستار عن لوحة «5 نجوم» التي حصلت عليها الإدارة في تقييم الخدمات الحكومية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023.

وكان في استقبال سموه، اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة.

وأكد سموه خلال الزيارة، أهمية الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، من أجل تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها وتحفيزها على إسعاد المتعاملين وتلبية توقعاتهم وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مؤشرات الخدمات الحكومية بما يدعم الأمن والاستقرار في المجتمع، ويرفع من مستوى جاذبية دولة الإمارات كبيئة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار سموه إلى أن إمارة رأس الخيمة حريصة على توفير البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع في تطوير وتقديم الخدمات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى سعادة ورضا المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين.

وتعرّف سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال الزيارة، على آلية العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة، واستمع إلى شرح حول خطط التطوير المستقبلية لمنظومة الخدمات التي تقدمها الإدارة والمركز.

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