محمد الشرقي: تشجيع الشباب على ريادة الأعمال يدعم النمو الاقتصادي

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائد الأعمال الكويتي خالد العتيبي مؤسس شركة طلبات، على هامش مجلس محمد بن حمد الشرقي.

ورحب سموه بالعتيبي، الذي حل ضيفاً على أولى جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» للحديث حول تجربته في مجال الأعمال والمشاريع التجارية.

وأكد سموه، حرص حكومة الفجيرة انطلاقاً من دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتشجيع الشباب على دخول مجال ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وابتكار الأفكار المتجددة التي تدعم النمو الاقتصادي لإمارة الفجيرة، والدولة.

وتبادل سموه الحديث مع خالد العتيبي حول تجربته في مجال ريادة الأعمال، ورحلته في المشاريع التجارية.

وتقدم خالد العتيبي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بالتجارب الرائدة والناجحة ونقلها إلى الشباب والمهتمين.

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