معرض ومؤتمر الصحة العربي يستعرض أحدث تقنيات الرعاية الطبية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024؛ أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات الصحية وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي وسلطة مدينة دبي الطبية ودبي الصحية.

وذلك لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في الصناعة لتعزيز الرعاية التي تركز على المرضى، حيث تشهد هذه الدورة زيادة قياسية في مساحة العرض، وحضور أكثر من 3450 عارضاً و110000 متخصص في قطاع الرعاية الصحية من أكثر من 180 دولة، حيث سيركز المعرض على مستقبل قطاع الرعاية الصحية تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

وستشهد نسخة 2024 من الحدث إضافة مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك: المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث يستهدف ممارسي الرعاية الصحية في المستقبل من خلال مسابقة Cre8، وهي فعالية ليوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيون المشاركون فيها بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي بميزانية قدرها 100,000 درهم، كما تعود قمة صحة المستقبل المخصصة للمدعوين فقط مع التركيز على مكافحة الشيخوخة وطول العمر.

وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدورة 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي بحزمة من المشاريع الرائدة والخدمات المبتكرة التي تجسد رؤيتها في تطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل بما يسهم في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً.

8 مشاريع

وتتضمن مشاركة الوزارة 8 مشاريع تُبرز أهم إنجازاتها في برامج الوقاية والصحة العامة، إلى جانب أحدث الأنظمة والحلول التقنية كجزء من التزاماتها تجاه «استراتيجية نحن الإمارات 2031» بتعزيز سعادة المتعاملين والاستدامة الصحية وجودة الحياة عبر حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات وإدارة برامج صحية تضمن خدمات استباقية مترابطة ومبتكرة.

ومن جانبها تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في المعرض 27 مشروعاً مبتكراً منها 15 تنفرد بها إقليمياً وعالمياً تحت شعار «نبتكر لصحتكم.. نتميز بكم».

وذلك في إطار دعمها للمؤتمر كشريك استراتيجي للخدمات الصحية، كما تتخلل المشاركة إبرام مذكرات تفاهم، وعقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع عدد من أهم شركائها الدوليين. وتستعرض المؤسسة مشاريعها عبر 4 محاور رئيسية هي: محور «مجتمع صحي»، و«رعاية رائدة»، و«ذكاء اصطناعي وتنبؤ استباقي».

إضافة إلى محور «الاستدامة»، حيث يتضمن كل محور حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية، منها مشروع «بصمة» للصحة المدرسية، ومشاريع في مجال الطب الشخصي والجينوم، وخدمات القلب، وخدمات الأعصاب، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب العيادة الذكية الشاملة، والعلاج النفسي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وغيرها من المشاريع الاستثنائية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سعي المؤسسة المستمر، ومن خلال المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تحرص على إطلاقها على الارتقاء في تقديم خدمات رعاية صحية استباقية نوعية تعزز من ريادة القطاع وتنافسيته عالمياً، وقال: «تقدم المؤسسة منظومة متكاملة من الخدمات في مختلف التخصصات ومجالات الرعاية الصحية، والذي يطبق منها مشاريع للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً، بما تتعزز معه مكانة دولة الإمارات التي تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراتب الأولى عالمياً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز