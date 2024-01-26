«إقامة دبي» تطلق خدمة الرد على استفسارات الأطفال

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إطلاق خدمتين جديدتين للتواصل مع الجمهور، وهما تخصيص خط للرد على استفسارات الأطفال على مدار الساعة باللغة الإنجليزية والعربية، وخدمة إعادة الاتصال الآلي بالمتعاملين، وذلك بهدف تعزيز عملية التواصل وتسهيلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المقدم سالم بن علي مدير إدارة سعادة المتعاملين في «إقامة دبي»: إن الإدارة أطلقت هذه الخدمة بعدما تلقت الكثير من المكالمات من قبل فئة الأطفال، للاستفسار عن خدمات الإدارة الخاصة بهم، سواء في المطارات أو معاملات الإدارة.

وانطلاقاً من حرصها على تطوير خدماتها وإسعاد المتعاملين أطلقت خدمة استقبال مكالمات واستفسار الأطفال من عمر 7 حتى 12 عاماً، عبر خط خاص بهم، مختص بالرد على استفساراتهم على مدار الساعة باللغة العربية والإنجليزية.

مشيراً إلى أنه يمكن للأطفال استخدام الخدمة المستحدثة، التي تقدم للمرة الأولى عالمياً، من خلال التواصل مع مركز الاتصال، الذي أضيف له خدمة الأطفال ضمن قائمة الخدمات، التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

اختيار الخدمات

وأوضح أن الخدمة تقدم للرد على استفسارات الأطفال فقط، وعلى الكبار تجنبها لعدم التسبب في الضغط على الخدمة واختيار الخدمات، التي تناسبهم من خلال قائمة الخيارات المتنوعة، التي تقدمها «إقامة دبي».

وأشار إلى أن خدمة معاودة الاتصال الآلية تقدم للمتعاملين، الذين تواصلوا مع الإدارة من خلال قنوات الاتصال خلال أوقات الذروة، وبدلاً من انتظارهم لفترات طويلة، بسبب ضغط المكالمات يمكنهم اختيار خدمة معاودة الاتصال، ليقوم البرنامج الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بإعادة الاتصال به دون تدخل بشري يحجز له موظفاً، ويربطهم ببعض وتمكينه من إنجاز معاملته بسهولة، والرد على استفساراته التي تتعلق بخدمات إقامة دبي.

قنوات التواصل

وأكد أن الإدارة من خلال مركز الاتصال تقوم بدور كبير في تسهيل أمور المراجعين، والرد على استفساراتهم وحل مشكلاتهم، حيث يقوم المركز بالرد على استفسارات المتعاملين عبر قنوات التواصل المختلفة «الهاتف، البريد الإلكتروني، المحادثة الإلكترونية، البريد الصوتي»، كما تحرص من خلالها على حل المشكلات الفنية.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل باستمرار على رصد آراء المتعاملين، من خلال قنوات التواصل المختلفة، والتعرف على اقتراحاتهم التطويرية.

ومن ثم العمل على تلبيتها بالصورة المناسبة، ضمن خدمة التطوير المستمرة، التي لا تتوقف في كافة أقسام الإدارة، لافتاً إلى أن الإدارة وضعت خطة لضمان عمل مركز الاتصال على مدار 24 ساعة، من خلال 10 ورديات مقسمة على مدار اليوم تبدأ من 07:30 صباحاً، تم توزيعها مع مراعاة أوقات الذروة، التي تشهد عدداً أكبر من الاتصالات خلال اليوم، لتتزامن مع وجود العدد الأكبر من الموظفين.

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