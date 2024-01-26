استراحة السحب.. إطلالة بانورامية على جمال خورفكان

المصدر: خورفكان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتربع استراحة السحب في مدينة خورفكان وجهة ترفيهية فريدة، وواحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في الدولة.

حيث تم تشييدها على شكل دائري يضمن استمتاع الزوار برؤية المدينة من جميع الجهات، بإطلالة بانورامية ساحرة على قمة جبلية يصل ارتفاعها إلى 600 متر فوق سطح البحر.

وتوفر استراحة السحب، التي تم افتتاحها في عام 2021، تجارب ممتعة تترك ذكريات لا تنسى، وهو ما يتوافق مع النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» من 9 يناير حتى 20 فبراير 2024، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، وإبراز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم صورة متكاملة حول أهم الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية والرياضية في كل منطقة من مناطق الدولة.

وتقع استراحة السحب في قلب مدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتميز ببيئتها الجبلية المحيطة بها من كل الاتجاهات، وجمال شواطئها، ومعالمها التاريخية والأثرية، الأمر الذي أسهم في فوزها بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، والتي أعلن عنها مؤخراً الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ما يؤكد جاذبية المدينة على الصعيدين السياحي والتراثي.

وتم تصميم استراحة السحب على قمة أحد جبال خورفكان على شكل مبنى دائري قطره 30 متراً، بارتفاع يصل إلى 600 متر عن سطح البحر وفق أفضل معايير السلامة، لا سيما في مبنى الاستراحة أو في الطريق المؤدي إليها، حيث يمكن الصعود إلى الاستراحة بكل سلاسة من خلال طريق يبلغ طوله 6.5 كيلومترات، ويشتمل على حارتين للصعود وحارة للنزول.

كما أنه مجهز لاستخدام الحافلات، وتم إضاءة الطريق بـ738 عاموداً و48 عاموداً للمواقف، وتم تدعيم الطريق بحواجز خرسانية لحماية مرتادي الطريق وتحديد سرعته القصوى بـ 60 كيلومتراً لتوفير أفضل معايير الأمان والسلامة للزوار ورواد الوجهة.

وقد أضيف إلى ذلك المسار الجبلي الذي يصل بين استراحة السحب واستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ 3 كيلومترات، ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية والمغامرات وممارسي الرياضة تجربة مميزة بين جبال خورفكان.

حيث تجذب المسارات الجبلية الكثير من محبي رياضة تسلق الجبال، لذا جاءت فكرة ربط الاستراحة بمسارين جبليين الأول مع سد الرفيصة، والآخر يجري العمل عليه حالياً وهو مسار جبلي يمتد من استراحة السحب إلى برج جبل الشيخ بطول 2800 متر.

ويبرز جمال استراحة السحب في كونها تجربة فريدة تجمع في خصائصها بين عناصر الجمال الطبيعي لالتقاء الجبال والبحر، والإطلالات الخلابة من فوق قمم الجبال على المدينة المحيطة، وقد تم رفد كل ذلك بخدمات ومرافق تزيد معايير الراحة للزوار والسياح.

وتم تصميم استراحة السحب بعناية فائقة، لا سيما من حيث اختيار القمة الجبلية التي أقيمت عليها، أو مساحة المبنى وشرفاته الداخلية والخارجية، وكذلك في تصميمه الدائري اللافت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز