سفير الإمارات يلتقي رئيسة مجلس النواب في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

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التقى أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، مارسيلا غيرا كاستيلو رئيسة مجلس النواب الفيدرالي المكسيكي، بمكتبها في العاصمة مكسيكو سيتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالمكسيك، وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤتمر الأطراف وأبرزها اتفاق الإمارات التاريخي بين 198 طرفاً، وناقشا أهمية الاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر، واعتماده وثيقة تعد إضافة مهمة على صعيد العمل البرلماني الدولي تجاه استحقاقات العمل المناخي بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار، واستعرضا التعاون بين دولة الإمارات والمكسيك في هذا الصدد.

وأكد المنهالي عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي تترجم باستمرار من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في القطاعات كافة، بما فيها البرلمانية.

من جهتها، أعربت كاستيلو عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية، وأكدت حرص المكسيك على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف الأصعدة، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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