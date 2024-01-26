خالد بن محمد: أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.

وتناول اللقاء الشراكات القائمة في قطاع الاستثمار وسُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لا سيما المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري، بالاستفادة من جاذبية أبوظبي بصفتها وجهة استثمارية رائدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العالمي مدعومة برؤية اقتصادية شاملة، إلى جانب مبادرات ومشاريع اقتصادية تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء كل من سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وميرة السويدي، وإياد الهادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز