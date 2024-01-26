«أدنوك» و«الاتحاد للقطارات» تسيّران أول رحلة لنقل الركاب بين مدينتي أبوظبي والظنة

المصدر: أبوظبي - وام

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قام فريق الإدارة التنفيذية لشركة «أدنوك» برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، باستقلال أول رحلة لنقل الركاب باستخدام شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة «الاتحاد للقطارات»، تربط بين مدينتي أبوظبي والظنة. وتعد هذه الخدمة قيد التطوير وعند تشغيلها بشكل رسمي، ستتيح لموظفي «أدنوك» والمتعاقدين معها التنقل بين الوجهتين بسهولة ويسر.

وبعد وصول الرحلة إلى وجهتها، قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وفريق الإدارة التنفيذية لأدنوك بجولة تفقدية لمتابعة أحدث التطورات في مشاريع النمو الاستراتيجي لأدنوك، والتي شملت مشروع «بروج 4»، وعدداً من مشاريع شركة «أدنوك للتكرير»، ومحطة الرويس للغاز الطبيعي المسال التي تخطط الشركة لتطويرها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتطوير البنية التحتية في الدولة، تأتي الشراكة بين «أدنوك» و«الاتحاد للقطارات» تماشياً مع أولويتنا الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو في دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها المستقبلي عبر تطبيق حلول عملية في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع النقل.

ويهدف تطوير خدمات نقل الركاب عبر السكك الحديدية، بمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للقطارات»، إلى ربط المراكز الرئيسة للتجارة والصناعة والتصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتسهيل تنقل السكان في الدولة.

حيث يمثل هذا المشروع مُمكّناً رئيساً لإحراز تقدم ملموس في مجال الحلول منخفضة الكربون، وتسريع النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجهود الحدّ من الانبعاثات، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وشعبها.

وأضاف: «يعكس مستوى التطور الذي تم تحقيقه في تنفيذ مشاريع «أدنوك» في مدينة الرويس الصناعية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والتقنيات المتطورة، تفاني وإخلاص كوادر الشركة، ويؤكد كذلك على التزام «أدنوك» بالتميز والابتكار، وسيكون لهذه المشاريع والخبرات والكفاءات القائمة عليها، دور مهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها منتجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة.

وتمثل هذه الرحلة استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«الاتحاد للقطارات» التي تقوم بتشغيل مسار لقطار الاتحاد لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في «شاه» و«حبشان» إلى منشآت التصدير في مدينة الرويس الصناعية.

وتعليقاً على علاقة الشراكة الراسخة بين «الاتحاد للقطارات» و«أدنوك»، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «سعدنا باستضافة اجتماع فريق الإدارة التنفيذية لأدنوك على متن الرحلة الأولى لقطار الركاب، حيث نفخر بوجود شريك وعميل استراتيجي مثل أدنوك التي كانت من أوائل الشركات التي تبنت حلول النقل بالسكك الحديدية في الدولة.

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