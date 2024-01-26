«صحية الوطني» تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية.

ويتضمن التقرير ملاحظات اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بناءً على اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية، وذلك وفق محاور الموضوع التي تتعلق بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

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