مهرجان الظفرة ينظم مسابقات تراثية متنوعة تستقطب الزوار

المصدر: الظفرة - وام

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ينظم مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، خلال نهاية الأسبوع الجاري، مسابقات تراثية متنوعة في ميدان الفعاليات المصاحبة وميدان سباق الهجن وسوق الظفرة التراثي، إلى جانب مزاينة الإبل والعديد من الفعاليات الشيقة للزوار وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة بطولة سباق الخيل العربي الأصيل ضمن 3 أشواط «الظفرة الرئيسي، المفتوح، المبتدئين»، وتبدأ منافسات الأشواط التي خصص لها 9 جوائز قيمة في الساعة 4 مساءً بميدان سباق الخيول في مدينة زايد.

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي لمسافة 2000 متر غداً في تمام الساعة الـ 1 ظهراً في ميدان سباق الهجن، وتشهد تنظيم 6 أشواط (3 أشواط للذكور، 3 أشواط للإناث)، وخصص للبطولة 30 جائزة قيمة. كما تقام «مزاينة الصقور» في تمام الساعة الثانية من مساء يوم غد في ميدان الفعاليات المصاحبة بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد ضمن 3 أشواط (جير شاهين فرخ، بيور جير فرخ، بيور قرموشة فرخ).

وتتواصل منافسات مسابقة المحالب لفئة المحليات التلاد والشرايا (عرابي وخووايير) أيام الجمعة والسبت والأحد، ويشهد يوم غد التصفيات النهائية للمسابقة وإعلان الفائزين بأعلى الأوزان ضمن عشرة مراكز في كل فئة، فيما تبدأ منافسات مسابقة المحالب للمجاهيم الشرايا والشوط المفتوح بعد غدٍ وتستمر لغاية 3 فبراير المقبل.

كما تتواصل تصفيات مسابقة انسف القعود ضمن أشواط المرحلة التأهيلية يومي السبت والأحد، إذ يتأهل من كل شوط 3 فائزين إلى جانب حصولهم على جوائز قيمة قيمة، فيما يتنافس المتأهلين في الشوط الختامي يوم 7 فبراير المقبل.

ويشهد المهرجان يومياً مسابقة أجمل زي تراثي، ومسابقات الأطفال وزوار المهرجان، وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، وورش الرسم، وغيرها من الفعاليات المتنوعة في سوق الظفرة التراثي الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الـ 4 ولغاية الـ 10 مساء.

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