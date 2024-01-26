8 ملفات حيوية على أجندة «الوطني الاتحادي»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش، أول من أمس، على إدخال 8 ملفات حيوية تتضمن زيادة معدلات الإنجاب في الدولة، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي وغيرها، ضمن جدول أعماله للفصل التشريعي الحالي.

وتسلمت الأمانة العامة بالمجلس، من الحكومة الاتحادية رسالة، تشتمل على المواضيع المتبناة للعرض، حيث ستتولى الأمانة العامة، مهام توزيع تلك الملفات على اللجان التابع للمجلس الوطني الاتحادي، على أن يتم بعد ذلك، وضع وصياغة التقارير الخاصة بها، ومن ثم تحديد جلسة لمناقشتها مع ممثل الحكومة الاتحادية، تحت قبة المجلس.

وبحسب الرسالة فإن المواضيع تتضمن سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة بشان تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ووفقاً للرسالة، فإن المواضيع تشتمل على موضوع سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومية، وسياسة الحكومة بشأن إدارة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وموضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

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