2.9 مليار درهم إجمالي صفقات «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي- مصطفى خليفة

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اختتمت أمس فعاليات معرضي «يومكس وسيمتكس 2024»، اللذين أقيما من 23 حتى 25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وبتنظيم من وزارة الدفاع.

حيث شهد المعرض مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية وعرض أحدث التكنولوجيا المتطورة في الصناعات والأنظمة غير المأهولة.

وشهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب و«سيمتكس» 2024، إعلان مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، والتي بلغت 18 صفقة بقيمة 2 مليار و932 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال ماجد أحمد الجابري: وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» إلى 5 صفقات.

وأشار إلى إجمالي الصفقات الدولية والتي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمةٍ إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأمريكية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة 2 مليون درهم. وأكد في ختام المؤتمر الصحافي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»

200 طائرة

ووقعت ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظام لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع، كجزء من من صفقة هامة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي.

وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة «أنافيا» التابعة لـمجموعة ايدج والتي تتخذ مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: «تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة HT-100 وHT-750 ولمجموعة ايدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة»أنافيا«، مما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية.

وأعلنت وزارة الدفاع المنظمة لمسابقة تحدي البرمجة عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة والتي أطلقتها ضمن المبادرات الجديدة لمعرضي (يومكس وسيمتكس 2024) .

والتي شارك في فيها 178 متسابقاً وحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، وشارك في المسار الأول 142 متسابقاً وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بدروع تقديرية لتعزيز روح المنافسة بين جميع المشاركين وفاز في هذا المسار كل من زايد حمد وناصر هلال الرواحي وأحمد علي الكتبي.

أفضل شركة ناشئة

فيما حصلت شركة (أي أر للهندسة) الإماراتية بجائزة أفضل شركة ناشئة جديدة وذلك بفضل ابتكاراتها التي قدمتها عبر منصة (يومكس نكست جين) وتعمل الشركة الإماراتية الناشئة في تطوير البرمجيات وحلول الواقع المعزز المتقدمة بالإضافة لحلول رقمية متقدمة معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهة أخرى شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بمشاريع مختلفة في فعاليات مؤتمر يومكس وسيمتكس 2024، انطلاقاً من حرصه على المساهمة في مناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأنظمة غير المأهولة في العالم، وتقديم حلول مبتكرة لها، وذلك من خلال تقديم مشاريع بحثية متقدمة في هذا المجال.

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