نهيان بن مبارك يطلع على أحدث ابتكارات المعرضين

المصدر: أبوظبي- وام

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرضي «يومكس» و«سيمتكس»، حيث كان في استقباله، اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لفعاليات المعرضَين وحميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك».

وقام معاليه، على هامش زيارته للمعرضين، بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية الوطنية، والعالمية المشاركة، واطلع على أحدث ابتكارات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، واستخداماتها المتعددة في المجالات الدفاعية، والمدنية، والإنسانية.

وأبدى معاليه إعجابه بالأنظمة والتطبيقات غير المأهولة، التي تقدمها المؤسسات والشركات الإماراتية، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في قطاع الأنظمة غير المأهولة، الذي بات يلعب دوراً محورياً في كافة مناحي الحياة، ويدعم جهود العمل الإنساني.

كما أشاد معاليه بحجم المشاركة العالمية التي تشهدها النسخة الـ 6 من معرضي يومكس وسيمتكس، اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، والشريك الاستراتيجي مجموعة إيدج.

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