تعاون بين مجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات عن تعاونهما المشترك بهدف تنظيم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، ليكون بذلك أحدث الفعاليات التي تتولي المجموعة تنظميها ضمن أجندتها السنوية، والتي سيكون لها مردود إيجابي على المعرض وإحداث نقلة نوعية له على كافة المستويات.

ومن المقرر أن يكشف النقاب عن الرؤية الاستراتيجية للنسخة الـ 21 للمعرض والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، حيث سيتم الاحتفاء بالموروث الغني للدولة مع تعزيزه بالابتكار من أجل الاستدامة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام مجموعة أدنيك بالتميز بفضل خبراتها الواسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما سيكون له دور فعال في تعزيز تنافسية المعرض وترسيخ مكانته كأحد أهم وأكبر معارض الصيد والفروسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت مجموعة أدنيك إلى أنها وضعت خطة استراتيجية للارتقاء بالمعرض لمستويات نوعية جديدة وذلك عبر إطلاق حملة تسويقية وترويجية عالمية تستهدف استقطاب كبار العارضين والمؤسسات العالمية المعنية بالصيد والفروسية والصقور من قارات العالم الخمس، مع الالتزام بالمعايير العالمية المعنية بالبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

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