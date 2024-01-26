2231 زيارة تفتيشية نفذتها بلدية الحمرية العام الماضي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية أن قسم رقابة الأغذية بالبلدية، نفذ 2231 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، شملت كافة المنشآت الغذائية بمنطقة الحمرية.

وتابع: تضمنت هذه الحملات التفتيش والتقصي والوقاية لمنافذ بيع السلع الغذائية ومحال خدمات المستهلكين، كصالونات الحلاقة وغسيل وكي الملابس، ومواقع ميدانية لمعالجة آفات الصحة العامة.

وقال لـ«البيان»: إن تلك الحملات نتج عنها 162 مخالفة وإنذاراً، منها 23 مخالفة، و139 إنذاراً، مشيراً إلى أن شعبة رقابة الأغذية بالبلدية ركزت خلال العام 2023 على الدور التوعوي والتثقيفي من خلال القيام بحملات توعوية إرشادية.

ولفت إلى أن الحملات التوعوية استهدفت عدة شرائح مجتمعية كطلبة المدارس وربات البيوت، معززةً جهودها مع الدوائر المحلية بالحمرية، لترسيخ البرنامج الأساسي للرقابة والتفتيش على الأغذية، بجانب عمل وتنفيذ حملات توعوية للعاملين بمواقع تقديم الخدمة الغذائية من مطاعم وكافتيريهات ومخابز بالمنطقة.

وأفاد الشامسي، بأن قسم آفات الصحة العامة ببلدية الحمرية، نفذ زيارات ميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة وإجراء المسوحات الحشرية، بلغت 72420 زيارة خلال العام 2023، وشملت مكافحة مواقع الذباب والبعوض والزواحف، إلى جانب صيد 380 من الحيوانات السائبة، وتلبية كافة طلبات الخدمة للقاطنين بالحمرية وزيارات وقائية للمؤسسات، علاوةً على متابعة محطات مكافحة الحشرات الطائرة.

وأوضح أن بلدية مدينة الحمرية في الشارقة، حققت معدلات إنجاز مرتفعة ومميزة خلال عام الاستدامة 2023، حيث عملت البلدية على تكريس خدماتها لصالح المجتمع المحلي لأهالي مدينة الحمرية والقاطنين، عبر رفع الوعي التوعوي في مجالات الصحة العامة لدى المجتمع، والالتزام بأفضل الممارسات ذات المعايير العالمية.

والتي جاءت متوافقة مع رؤية وأهداف البلدية الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، والهادفة إلى توفير أرقى الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وفي إطار سعي بلدية الحمرية لتحقيق الريادة المؤسّسية، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات بأيسر وأحدث الأساليب، عبر مختلف الإدارات والأقسام البلدية.

وأشار الشامسي إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، هي سر نجاحنا في البلدية، وهي تعد دافعاً لبذل المزيد من الإنجازات لتحقيق الاستدامة في الخدمات النوعية التي نقدمها لأهالي مدينة الحمرية وسارعت من وتيرة نمائها.

ولفت إلى أن بلدية الحمرية حققت العديد من أهدافها الاستراتيجية خلال عام الاستدامة 2023، تمثلت في إنجاز كافة متطلبات الخطط السنوية المتعلقة بالمشاريع الحيوية والأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج المجتمعية، التي نفذت عبر فرقها من مختلف الإدارات والأقسام وكافة موظفي البلدية من الكوادر الوطنية، مستندة في تطبيقها لأعلى معايير الإدارة المتكاملة والامتثال.

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