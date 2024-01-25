«إلهام الأمل بالذكريات الدافئة» مبادرة صحية في حديقة الصفا

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع نادي ذخر لكبار المواطنين بحديقة الصفا، نظمت أكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث مبادرة «إلهام الأمل بالذكريات الدافئة».

وذلك كجزء من حملة «صحتي ثروة لوطني»، وجرت الفعالية في مقر نادي ذخر بحديقة الصفا في دبي.

حيث شارك فيها عدد كبير من أفراد المجتمع، ونظمت المبادرة بالتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين في «دبي الصحية»، وجمعية أصدقاء كبار المواطنين في الشارقة، وتعتبر هذه الجهود التعاونية مسؤولية اجتماعية تؤكد على أهمية الصحة للجميع من خلال التفاعل مع المجتمع.

وأكد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي في القيادة العامة لشرطة دبي، على أهمية تغيير نظرتنا تجاه النشاط الصحي وشدد على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والذهنية وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أنه يمكننا من خلال مثل هذه المبادرات المجتمعية تحقيق التغيير الإيجابي في حياتنا الصحية.

وحول هذه المبادرة أشار الدكتور بسام درويش، المدير المؤسس لأكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين كبار المواطنين وعائلاتهم من خلال تقديم رعاية شاملة.

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