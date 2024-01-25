الإمارات تواصل جهودها لإغاثة الأشقاء في غزة بـ 147 طائرة خلال 81 يوماً

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»،.

وسيرت الإمارات 147 طائرة لليوم الـ81 من الجسر الجوي ضمن عملية الفارس الشهم3، إضافة إلى سفينة شحن، و320 شاحنة نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى القطاع، بإجمالي 10451 طناً من المساعدات الإغاثية، وإنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، كما استقبلت 2243 حالة مرضية للعلاج بالمستشفى الميداني في غزة، و 425 حالة في مستشفيات الدولة، وذلك من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال.

عملية إنسانية

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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