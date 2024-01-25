عبدالله بن زايد يحضر جانباً من حفل استقبال خريجي منصة "دراية للمتحدثين"

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية جانبا من حفل استقبال خريجي منصة "دراية للمتحدثين" الذي أقيم في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. كما حضر الحفل معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الخريجين مشيدا بدور المنصة في تطوير وتنمية مهاراتهم في العديد من المجالات التخصصية وتعزيز الوعي تجاه مختلف القضايا الملحة.

والتقط سموه صورة جماعية مع الخريجين مثنيا على الجهود التي بذلوها خلال فترة تدريبهم.

وتعد منصة "دراية للمتحدثين" التي تأسست عام 2021 من المنصات الرائدة في تأهيل المتحدثين المحترفين وتطوير مهاراتهم وفق أعلى المعايير العالمية ؛ وتقدم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير أداء الكفاءات وتمكينها للحديث الإعلامي المحترف في مجالاتها واختصاصاتها.

من جانبها أكدت هند خليفات مدير عام منصة دراية للمتحدثين على أهمية دور المنصة في تأهيل المتحدثين المحترفين وتطوير مهاراتهم وفق أرقى المعايير العالمية، حيث تسعى المنصة إلى تحفيز الإبداع والابتكار، مما يمكن المتحدثين المستقلين حول العالم من نقل رسائلهم بشكل فعّال وتطوير وسائل عملهم بطرق مبتكرة.

وأشارت إلى دور المنصة في تمكين القدرات الشخصية وتطوير المهارات القيادية لافتة إلى أن تدريب المتحدثين يلعب دورا محوريا في تطوير مهاراتهم للحديث الإعلامي بشكل محترف وابتكاري، وهو أمر أساسي في ظل التحديات المتزايدة في عالم الاتصال الحديث.

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