إدارة القضايا في محاكم دبي تحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2023

المصدر: وام

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أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.

وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين.

ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112,667 عملية رئيسية وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم.

ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.

ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات، وتوفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.

وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بالنسبة لقسم القضايا العمالية.

ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية وعقد 15,913 جلسة قضائية، بالإضافة إلى 4,653 إعلاناً عاماً، عمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات، وتسهيل حل النزاعات المدنية وتحقيق العدالة.

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