الإمارات الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية

المصدر: البيان

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حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن منتدى "دافوس".

وتقدمت دولة الإمارات 4 في جودة البنية التحتية، فيما استثمرت 13 مليار درهم خلال 10 سنوات لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، وتخصص الدولة 9 مليارات درهم قيمة 127 مشروعاً للتنفيذ خلال الـ 5 سنوات القادمة.

4 مراكز

تقدمت فيها الدولة في جودة البنية التحتية



13 مليار درهم

استثمرتها الدولة خلال 10 سنوات لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً



9 مليارات درهم

قيمة 127 مشروعاً للتنفيذ خلال الـ 5 سنوات القادمة

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