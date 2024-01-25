«إيدج»: توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوريد 200 طائرة هليكوبتر بدون طيار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظاماً لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز HT-100 وHT-750 لوزارة الدفاع، كجزء من صفقة مهمة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي. وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـمجموعة ايدج والتي تتخذ مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.

وتعد طائرات HT-100 المدمجة وHT-750 الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران - مما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران بدون طيار.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: "تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة HT-100 وHT-750 ولمجموعة ايدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة "أنافيا"، مما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة ايدج في السعي إلى إقامة شراكات قوية، ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا النهج متماثلا حيث تمكنّا من خلال شراكتنا مع أنافيا، بتوسيع نطاق قدراتنا التكنولوجية عبر مجالات متعددة، مع ضمان النمو المستدام لكلا الطرفين. كما تتيح للمجموعة القيام بدورها في تطوير القدرات السيادية في المجالات الجوية والبرية والبحرية".

يُذكر أنه في نوفمبر 2023، استحوذت مجموعة ايدج على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة "أنافيا "التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، فضلاً عن كونها قابلة للتكيف بسهولة عبر محفظة ايدج المتنوعة من الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، مما يعزز مكانة ايدج كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.

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