أكثر من 157 ألف زائرٍ للموسم الثاني من سوق الفريج في إمارة دبي

المصدر: البيان

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حقق الموسم الثاني من فعالية "سوق الفريج" الذي نظّمته بلدية دبي بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين في الترويج عن منتجاتهم، إقبالاً لافتاً من الزوار بلغ أكثر من 157 ألف زائرٍ بزيادة 50% عن الموسم الأول الذي وصل عدد زواره إلى 95 ألف زائرٍ.

وتوزع زوّار سوق الفريج الذي اختتم الأحد الماضي 21 يناير على 43,564 زائرا في حديقة الورقاء 3 بين 15 و31 ديسمبر 2023، و113,733 زائرا في حديقة بحيرة البرشاء في الفترة بين 5 و21 يناير 2024.

وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن البلدية نجحت في تحقيق مستهدفات "سوق الفريج" من خلال فتح قنوات تواصل تجارية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ودعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، الأمر الذي عزز من تواصلهم مع المجتمع.

وأشار الزرعوني إلى أن السوق هدف كذلك إلى تشجيع الشباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وعرض المنتجات الإماراتية المنزلية في الأماكن العامة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة والأهداف التي وضعتها للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والهادفة إلى توفير كافة سبّل الدعم للمواطنين، وتوفير الفرص للشباب.

وقال الزرعوني: "يعكس الإقبال اللافت الذي شهده سوق الفريج خلال موسمه الثاني التسهيلات التي وفرتها بلدية دبي أمام سكان الأحياء لدعم مشاريعهم وتحفيزهم وتعزيز الثقة في منتجاتهم المنزلية، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية المُصاحبة للسوق كالملاعب، والمطاعم، والتي أتاحت مساحةً فريدة للترفيه، وذلك في إطار جهودها في تطوير حدائق ومرافق ترفيهية جاذبة، تسهم في توفير أفضل مستويات الرفاهية والسعادة لسكانها وزوارها، وتجعل من دبي أكثر جاذبية وجَودةً للحياة كل يوم".

وقدمت بلدية دبي عدد من الامتيازات لأصحاب المشاريع المشاركين في السوق منها، توفير كافة التسهيلات اللوجستية في الموقع وتخصيص منصات عرض مجانية للمنتجات، حيث وصل عدد المشاريع المشاركة في السوق إلى 30 مشروع، جهزت البلدية لهم كافة الخدمات التي تدعم أعمالهم، عبر توفير الحلول الرقمية التي تُسهل على المتعاملين عملية التقديم.

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