انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط 2024 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت في أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط 2024 في نسخته الـ 20 التي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً دولياً ومتخصصين في مجال النقل البحري واللوجستي من جميع أنحاء العالم، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية العالمية.

ويشارك في الحدث أكثر من 300 من كبار المديرين التنفيذيين ومسؤولي الموانئ وصناع القرار في مجال المشتريات من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب شركات الشحن الرائدة والمستوردين وخطوط الشحن ووكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ وشركات تشغيل المحطات ومشغلي السكك الحديدية وموردي معدات وخدمات الموانئ.

ويوفر المعرض المصاحب لـ 50 عارضاً وعلامة تجارية فرصة التواصل مع وفود من صناعة النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكونوا جزءاً من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط، والاستفادة من رؤى الخبراء وقادة القطاع.

وعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وقال سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي في كلمته الافتتاحية: إن أجندة المؤتمر تعكس الطبيعة الديناميكية لصناعة النقل والخدمات اللوجستية من حيث مناقشة التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2024 وتطوير الموانئ وشبكات النقل المتعددة في دولة الإمارات وفرص الاستثمار والموضوعات المحورية للموانئ الخضراء والاستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى مناقشة إمكانيات تحسين الموانئ والمحطات.

وأضاف: إن رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة أسهمت في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، ووضعت أيضاً معياراً للابتكار والتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن النمو والتحول الملحوظ الذي نشهده اليوم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات هو انعكاس مباشر لتوجيهات القيادة.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات، تلعب دوراً محورياً في تشكيل المشهد البحري واللوجستي العالمي، مضيفاً أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة إضافة إلى البنية التحتية المتطورة وسياسات التفكير المستقبلي واغتنام الفرص ومواجهة التحديات في مشهد عالمي دائم التطور .

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