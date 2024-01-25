«جائزة دبي» تحتفي بختام مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين، وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

وقد بدأ الحفل بتلاوة قرآنية، وتم عرض فيلم تسجيلي يلقي لمحات مضيئة من إسهامات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في العمل الخيري.

تمثيل الدولة

ونيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ألقى أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كلمة قال فيها إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم ولدت قبل 24 عاماً وفتحت أبواب التنافس بين المواطنين والمقيمين.

مشيراً إلى أن الجائزة تسعى إلى تشجيعهم وتكريمهم وتأهيل المتميزين من المواطنين والمواطنات لتمثيل الدولة في المسابقات الدولية

91 متسابقاً

وشارك في التصفيات النهائية من دولة الإمارات للنسخة «24» 40 متسابقاً من الذكور و51 متسابقة من الإناث من خلال فروع المسابقة الستة.

وألقى فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري رئيس لجنة التحكيم كلمة أشاد فيها بالمستوى الذي وصلت إليه مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «24» وباعتبارها ثمرة من ثمرات انتشار مراكز التحفيظ والمسابقات القرآنية الرائدة في دولة الإمارات والتي حققت إنجازات وطموحات الكثيرين من حفظة كتاب الله.

تكريم

ثم قام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة يرافقه أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة، بتكريم المؤسسات والهيئات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم والفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين في المسابقة بكل فروعها وأخذ الصور التذكارية.

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