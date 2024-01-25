10396 طن مساعدات من الإمارات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تسيير جسر جوي، بلغ 145 طائرة لليوم الـ 80.

إضافة إلى سفينة شحن، و309 شاحنات نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، بإجمالي 10396 طن مساعدات، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، الذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، خاصة النساء والأطفال.

حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين. واستقبلت الدولة 2590 من المرضى الفلسطينيين، منها 425 في مستشفيات الدولة، و2165 في المستشفى الميداني في غزة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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