«زايد للإسكان»: إصدار 4334 موافقة 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أن البرنامج أصدر 4 آلاف و334 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 3 مليارات 338 مليون درهم خلال العام الماضي، تتوزع بين 1025 منحة و3309 قروض وتمويلات سكنية.

وقال المنصوري لـ«البيان»: تم خلال العام المنصرم تخصيص 801 مسكن حكومي توزعت بين المجمعات السكنية المنفذة في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، لافتاً إلى أنه جار العمل في المرحلة الأخيرة من مشروع الحي السكني 818 مسكناً حكومياً في السيوح 16 «الموردة 8 حالياً» في إمارة الشارقة ويبلغ عدد مساكن هذه المرحلة 380 مسكناً حكومياً.

كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الأخيرة في مشروع الحي السكني 898 مسكناً حكومياً في مدينة محمد بن زايد «المنتزي سابقاً» في إمارة عجمان ويبلغ عدد مساكن هذه المرحلة 267 مسكناً حكومياً.

وأكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه تم البدء في تسليم بقية المساكن المنجزة للمستفيدين وجار استكمال الإجراءات مع الشركاء، مشيراً إلى أنه يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للمواطنين وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة والآمنة لهم، من خلال تنفيذ ما جاء في مستهدفات السياسة الإسكانية وفق الأطر والبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تسعى إلى تلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص، وأنه من ضمن مستهدفات البرنامج للمرحلة المقبلة توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وأضاف: يعتبر قطاع الإسكان بالنسبة لدولة الإمارات أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها، والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم، وهذا النمو السريع يتطلب التخطيط الجيد والاستثمار الذكي في مجال الإسكان لتلبية احتياجات مواطنيها.

وأوضح المهندس محمد المنصوري أن قطاع الإسكان في الإمارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة، التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ما أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات 90 %، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز