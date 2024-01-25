محمد الشرقي: قطاع ريادة الأعمال يسهم في تطور المجتمعات اقتصادياً ومعرفياً

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية قطاع ريادة الأعمال، في تطور المجتمعات اقتصادياً ومعرفياً، ودور الشباب في دعم المجالات الإبداعية وتطويرها، للوصول إلى أعلى مستويات. جاء ذلك، خلال حضور سموه أولى جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، تحت عنوان «ريادة الأعمال ومستقبل المشاريع الناشئة»، والتي استضافت رائد الأعمال الكويتي خالد العتيبي مؤسس شركة طلبات.

وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للشباب ورواد الأعمال، لدورهم الكبير في تطوير قطاع الاقتصاد، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وتحدث رائد الأعمال خالد العتيبي، عن رحلته في تأسيس تطبيق طلبات من الفكرة إلى التنفيذ، وعدد من المشاريع الناجحة التي ترأسها وعمل فيها، وسلط الضوء على التحديات والفرص التي واجهت المشروع خلال جميع مراحله، وقدّم عدداً من النصائح والتوجيهات للحضور للوصول إلى النجاح.

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