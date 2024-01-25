«الأعمال الخيرية العالمية» تتفقد احتياجات الأسر في أفريقيا

المصدر: عجمان - وام

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بدأ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، جولة في عدد من الدول الأفريقية، بهدف تفقد احتياجات المناطق النائية بالتزامن مع انطلاق حملة رمضان لعام 2024 التي تنظم هذا العام تحت شعار «مما تحبون».

وقال الدكتور خالد الخاجة: «إن الزيارة تأتي استكمالاً لجهود الخير التي بدأت من الإمارات، حيث تفقدت الهيئة احتياجات الأسر المتعففة وأسر الأيتام، وتبع ذلك زيارات لعدد من الدول العربية، وثم التوجه إلى السنغال وموريتانيا بهدف الوقوف على احتياجات المناطق النائية والأسر الفقيرة، إلى جانب تدشين عدد من المشاريع مثل الآبار والمساجد، وتنفيذ مجموعة من المبادرات، مثل إطعام القرى المسلمة، وتوزيع المير الرمضاني، وإجراء عمليات المياه البيضاء، وغيرها من المشاريع الخيرية».

وأضاف: «نطمئن أصحاب الأيادي البيضاء أن أموالهم في أيدٍ أمينة، وتصل بفضل الله إلى مستحقيها، وأننا لن نوفر جهداً في سبيل تنفيذ مشاريعهم على أكمل وجه، والوقوف على احتياجات الفئات الأشد ضعفاً بأنفسنا، ونوجه رسالة لكل محسن كريم ومحسنة فاضلة بأن يكونوا كما عهدناهم سنداً لإخوتهم المحتاجين في المناطق المحرومة خصوصاً مع قدوم شهر رمضان الفضيل الذي تتضاعف فيه الأجور».

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