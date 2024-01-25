«خيرية الفجيرة» تنفذ مشاريع بـ 73.5 مليون درهم خلال 2023

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية عن إنجازات ومبادرات الجمعية خلال العام 2023.

حيث بلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 73 مليوناً و544 ألف درهم، واستفاد منها 399.332 مستفيداً من الفئات المستحقة من الطلاب والأيتام والأرامل وحفظ النعمة وعلاج المرضى وغيرها، لافتاً إلى حرص الجمعية على مواصلة مشاريعها في خدمة المحتاجين من كل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعيد الرقباني وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، للاطلاع على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية خلال العام الماضي، كما بحث المجلس مبادرات العمل الخيري والإنساني التي ستنفذها الجمعية خلال العام الجاري.

وأشار الرقباني إلى تعاونهم مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق لإقامة مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان الكريم في 10 مجالس مجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي والتآخي وبناء جسور المودة بين الأفراد بمختلف جنسياتهم.

وفي ختام الاجتماع توجه سعيد الرقباني بالشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية والمتطوعين، وممثلي الصحف ووسائل الإعلام وحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على السعي لتحقيق المزيد من التميز في مختلف برامجها وأنظمتها الإدارية والمالية.

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