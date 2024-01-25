بدء العد التنازلي للمؤتمر الدولي لحوار الحضارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يعقد المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، يومي 20 و21 فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. حيث ينظم المؤتمر من قبل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش والأمم المتحدة، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

وعبّر المنظمون عن ثقتهم في نجاح الحدث، مع وضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات والتخطيط والتنسيق الدقيقين، لضمان تجربة سلسة ومؤثرة لأكثر من 2000 مشارك. وسيتضمن المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات العالمية، ما يوفر آفاقاً متنوعة حول تقاطع الحضارات، وتعزيز التسامح، من خلال مناقشات علمية وبحثية، ويشمل المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة.

وسيلقي الكلمة الافتتاحية، ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وخلال حفل الافتتاح، سيتم الإعلان عن شخصية العام للتسامح، وإطلاق أول مجلة علمية محكمة لعلوم الحضارات والتسامح.

ويهدف المؤتمر إلى دراسة تعزيز التفاهم والتعاون بين الحضارات المختلفة بمفهوم علمي وبحثي. وسيجمع الخبراء والأكاديميين والمهتمين من مختلف المجالات، لمناقشة القضايا العلمية والبحثية المرتبطة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش. سيوفر المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع العلمية، مثل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التاريخ، ودور الثقافة والتحول الثقافي في تعزيز التعايش، وتعدد الثقافات في المجتمعات المعاصرة.

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