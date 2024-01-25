«الطاقة والبنية التحتية» تبحث تعزيز التعاون مع منظمة التجارة اليابانية

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية اجتماعاً مع وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي.

ورحب خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوفد، وشكرهم على اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في المجالات المتصلة بالتعدين.

وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية الثروة المعدنية التي أعدتها الوزارة والفرص التعدينية المحتملة في الدولة. واستعرضت منظمة التجارة الخارجية اليابانية، خطط الاستثمار الخاصة بها في عدد من الدول إضافة إلى رؤيتها لتعزيز أوجه التعاون في قطاع التعدين بالدولة.

حضر الاجتماع إلى جانب مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية عدد من موظفي الإدارة.

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