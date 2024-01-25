طالبات «مشروع البر» يحصدن 71 مركزاً متقدماً في الجوائز القرآنية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دار البر تحقيق مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، فرع الإناث، التابع لها، 71 مركزاً متقدماً، في المسابقات المحلية المتخصصة في حفظ كتاب الله، على مستوى مراكز التحفيظ في الدولة خلال العام الماضي.

وأشار الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجمعية، إلى مشاركة 526 طالبة من طالبات المشروع القرآني في المسابقات القرآنية في الدولة العام الماضي، بينهن 160 مواطنة.

وأوضح أن مشروع البر يعمل ضمن آليات وخطط عمل، وتحت إشراف فرق عمل خاصة، لتطوير الطالبات وإعدادهن للفوز في المسابقات القرآنية، بواسطة طاقم عمل متخصص ومتميز في حقل تحفيظ الكتاب العظيم، ومُتمرس في المسابقات على مستوى الدولة. وتقدم مشروع البر بجزيل الشكر والتقدير لإدارة وأسرة جمعية دار البر، نظير دورها الفعال ودعمها النوعي والكبير، ورعايتها لمبادرات تحفيظ القرآن الكريم في الدولة، عبر دعمها المتواصل للمشروع القرآني.

وبين الدكتور المهيري أن قائمة الجوائز، التي فاز بها مشروع البر، للإناث، في 2023، اشتملت على 3 مراكز أولى في جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ومركزين متقدمين في جائزة الشيخة هند للقرآن الكريم، و3 مراكز أولى في جائزة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، ومركز أول في مسابقة التلاوة الواضحة لسورة الفاتحة، ومركز ثالث في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، و 8 مراكز أولى في جائزة عجمان للقرآن الكريم، ومركز ثالث في مسابقة «أجمل ترتيل».

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