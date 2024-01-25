أمير الكويت وحاكم رأس الخيمة يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: الكويت - وام

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استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لدولة الكويت.

ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأخيه أمير دولة الكويت، بموفور الصحة ودوام العافية، ولشعب الكويت الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

من جانبه حمّل أمير الكويت، صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النماء والتقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة. وتبادل سموه مع أمير الكويت خلال اللقاء الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث سموهما عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك بين دولة الإمارات ودولة الكويت بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار والتقدم. متمنياً سموه للكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والرخاء.

لقاء

وفي إطار آخر التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي. وهنأ سموه خلال اللقاء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح ولدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية الراسخة وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة أمس في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبلي سموه الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين.

أعضاء الوفد

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

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