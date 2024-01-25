مشاركون: المعرضان فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الصناعات الإماراتية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد عارضون لشركات وطنية ودولية في قطاع التسليح والأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، أن النسخة الحالية لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024، فرصة مهمة لعرض واستقطاب عملاء جدد في القطاعات البرية والبحرية والجوية، بما يعزز الصناعات الإماراتية، ويحفز الابتكار المحلي وتطوير الأعمال.

وقالوا إن الشركات الدفاعية الإماراتية موجودة، وبقوة، خلال المعرضين، عبر منتجات وطنية مدعومة بالذكاء الصناعي والتصنيع الجيد لمختلف الصناعات العسكرية، حيث تشارك 72 شركة محلية، تمثل 34% من إجمالي الشركات المشاركة، بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض الإجمالية في الدورة الحالية.

وقال المهندس محمد الأسود مدير المشاريع في «جريد ون»، إن «يومكس وسيمتكس 2024» يمثلان فرصة مهمة لتعزيز الصناعات الإماراتية في المجال العسكري.

وأضاف: تعرض شركة «جريد ون» إحدى شركات مجموعة «إيدج» 9 مشاريع بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية، مثل القوارب العسكرية لحراسة السواحل البحرية، والمسيرات بأنواعها المختلفة، ومحطات الأقمار الصناعية، إلى جانب الجسور العائمة المتحركة، ومحطات الاتصالات، وأجهزة الليزر القتالية.

وأشار طارق البناي نائب الرئيس للأنظمة المستقبلية بشركة «كينتسوجي»، إلى عرض مركبة «ماغنيس» الإماراتية، وهي ذاتية القيادة، وتعمل بالطاقة الكهربائية، وصنعت بالتعاون مع خبراء إيطاليين، مؤكداً أنها فريدة من نوعها، حيث يمكنها السير لمسافة 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وقال إن الشركة بصدد إنتاج النسخة التجريبية، تمهيداً لعرضها في الأسواق.

مشيراً إلى أن المركبة «ماغنيس» تنفذ مهام عسكرية دفاعية في القيادة والسيطرة، ويمكن أن تحمل حتى ستة جنود، كما لديها القدرة على القيادة الذاتية داخل المدن وفي الصحراء، وهي رباعية الدفع، مع إمكانية تحويلها إلى استخدامات أمنية شرطية.

وأشار شين إك هيون الرئيس التنفيذي لشركة «LIG Nex1» الكورية، إلى أهمية عرض المنتجات، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات بين العارضين، مشيراً إلى أن شركته تقدم منتجات تخص منصة المركبة البرية غير المأهولة، بالإضافة إلى مركبة صيد الألغام البحرية ذاتية الحركة «AUV»، ونظام طائرات بدون طيار UAS، ما يحسن الأداء الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن التعاون بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة، يعيد تشكيل سرعة ساحات المعركة الحديثة، والبحث والتطوير الدفاعي.

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