«فريق المغامرات» يستقطب محبي الأماكن السياحية في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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استقطب فريق المغامرات والتحديات «ATC»، المعتمد من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محبي الأماكن السياحية بالعين، حيث نظم العديد من الرحلات الجبلية في شتى إمارات الدولة.

وحرص الفريق من خلال التنسيق مع حديقة وادي أدفنشر، على استقطاب محبي المغامرات بمنطقة العين الخضراء، وتحديداً منطقة «جبل حفيت»، التي تعد مكاناً مثالياً للمستكشفين والمغامرين.

ويعتبر جبل حفيت كنزاً أثرياً ومتحفاً مفتوحاً للتراث الإنساني، نتيجة انتشار المناطق الأثرية والكهوف والأحافير التي تعود لآلاف السنين، كما أن جبل حفيت يعد الموقع الأول الذي تضمه اليونيسكو إلى قائمتها للتراث العالمي في دولة الإمارات منذ عام 2011.

وقال المغامر الإماراتي خالد سعيد السويدي، قائد فريق المغامرات والتحديات «ATC»، لـ «البيان»: «إننا كفريق مغامر إماراتي، نحرص كل الحرص على تشجيع محبي الاستكشاف والمغامرات والهواة على الانضمام إلينا، حيث نخوض في هذه الأيام مغامرات استثنائية وجميلة في منطقة جبل حفيت في العين.

وتابع: ننبه المشاركين بضرورة الالتزام بالإرشادات من قبل قائد الفريق، حيث نوفر لمحبي السياحية الجبلية فرصة التمتع بجمال طبيعة منطقة العين، والمشي في مساراتها الجبلية، والتعرف إلى أنواع أحجارها والكائنات الفطرية فيها، وتعريف المشاركين بأقدم المعالم الأثرية والتراثية العريقة.

وأضاف: «تمثل الرحلات الجبلية فرصة للاسترخاء والاستجمام وممارسة رياضات الإثارة والمغامرات، برفقة العائلة أو الأصدقاء، أو استكشاف مسارات المشي، واختبار تجارب ركوب الدراجات الجبلية»، لافتاً إلى أن جبل حفيت يحتوي على منتزه جبل حفيت الصحراوي، الذي يعد أيضاً خياراً مثالياً للراغبين في استكشاف تاريخ الإنسان بهذه المنطقة، إذ يحتوي على منطقة مدافن، التي تعود إلى قرابة 5 آلاف عام، والتي بنيت باستخدام الحجارة على شكل قفير نحل.

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