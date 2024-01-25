200 ألف بلاغ منذ تدشين منصة «إي كرايم» في 2018

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أفاد العميد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن عدد البلاغات التي وردت عبر منصة «إي كرايم»، منذ تدشينها في العام 2018 تجاوزت سقف الـ 200 ألف بلاغ.

وتابع: تنوعت البلاغات بين بلاغات واستفسارات، بنسبة زيادة بلغت 3000 %، منذ توفير منصة للجمهور وبمعدل زيادة 25 ألف بلاغ سنوياً، مؤكداً أن الجرائم الإلكترونية في تزايد مطرد نتيجة التطورات التقنية المتلاحقة، فيما تتعهد شرطة دبي بحماية المجتمع من المخاطر، معتبراً ذلك نهجاً تتبعه.

وقال إن شرطة دبي تمكنت من بناء قدراتها التشريعية والإدارية لدرء المخاطر وتوفير سياج من الحماية لكل أفراد المجتمع وقطع الطريق أمام مستغلي الفرص، لافتاً إلى أن منصة (إي كرايم) أسهمت بشكل كبير في عملية تسريع التعامل مع هذا النوع من البلاغات.

وحذر الهاجري من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتنافى مع الآداب العامة أو السلوكيات التي تمس الآخرين وتؤدي إلى التشهير بهم، من خلال العبارات المسيئة كالسب والشتم، لما تسببه من ضرر وخدش لسمعة الإنسان وشرفه ومكانته الاجتماعية.

ولفت إلى أن شرطة دبي تتخذ إجراءات صارمة تجاه الأشخاص الذين يتم رصدهم من خلال منصاتهم، موضحاً أن أكثر البلاغات شيوعاً تتمثل في اختراق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن لديهم تعاقدات تربطهم مع الشركات الرئيسية والكبيرة فيما يتعلق باختراق المواقع وأنهم يتعاملون بشكل فوري مع المخترقين.

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