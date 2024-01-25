تعاون بين بلدية دبي و«تريندز» لتعزيز جهود أبحاث البيئة والصحة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون للبحوث والدراسات والاستشارات مع مركز تريندز المتخصص في مجال البحوث والاستشارات، بهدف تعزيز جهود الطرفين في الأبحاث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة.

كما تهدف الاتفاقية إلى المساهمة الفاعلة في المسوحات الميدانية واستطلاعات الرأي التي تقيس مستويات الرضا العام لدى الجمهور، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إعداد الأبحاث والتحليلات وتقديرات الموقف.

وقع الاتفاقية عن بلدية دبي المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وذلك في مقر بلدية دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكدت المهندسة علياء الهرمودي أن التعاون مع المؤسسات البحثية أصبح يمثل ضرورة ملحة، إذ يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية وقاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة لديها، إضافة إلى ما تقدمه مراكز البحوث من دراسات وتوصيات وتحليلات واستشارات مبنية على أسس علمية، ومعلومات دقيقة، ومدروسة ومحكمة.

من جهة أخرى أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة باللغة الإنجليزية بعنوان «أنظمة التعلم الذكية المتزامنة مع الأعصاب: مستقبل التعليم الشخصي»، تناولت أهمية التعليم الشخصي في ظل عالم سريع التغير، وإمكانية تحقيقه من خلال دمج واجهات الدماغ والكمبيوتر (BCIs) مع الذكاء الاصطناعي (AI).

وتناقش الدراسة المعايير الأخلاقية لتقنيات الأعصاب في settings التعليمية، واتجاهات السياسات والتنظيمات العالمية التي تؤثر على الذكاء الاصطناعي في التعليم، بينما تهدف الدراسة إلى تقييم كفاءة أنظمة التعلم الذكية المتزامنة مع الأعصاب، واستكشاف منهجيات تقييم نتائج التعلم في التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي.

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