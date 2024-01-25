وفد من شرطة عجمان يزور مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: عجمان - البيان

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة المقدم محمد عبدالله بوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان بدبي، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين.

كان في استقبال الوفد عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة، حيث افتتحت الزيارة بجولة تعريفية في مرافق المؤسسة، تخللها شرح للمبادرات التي تستهدف الموظفين والمتعاملين، والتي بموجبها تم تصميم المبنى داخلياً وخارجياً، كذلك تم شرح جهود المؤسسة في خدمة المتعاملين من أصحاب الهمم وتهيئة المبنى ليكون صديقاً لهذه الفئة.

من جانبه استعرض مدير المؤسسة أفضل الممارسات المقدمة للمتعاملين، التي من خلالها حصلت المؤسسة على المركز الأول في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين لحكومة دبي، وتم الاطلاع على آلية التعامل مع شكاوى المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تعرف الوفد على أثر شراكة المؤسسة مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في وصول المؤسسة إلى هذا التميز في خدمة المتعاملين والموظفين، وحصولها على هذه النتائج والمراكز الريادية على مستوى حكومة دبي.

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