«نسائية دبي» تستعرض قصص نجاح أصحاب الهمم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، والدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، وعضوات مجلس إدارة الجمعية، وممثلي الأجهزة والمؤسسات الحكومية ‏والخاصة بالدولة، استعرضت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج قصص نجاح أصحاب الهمم ضمن فعاليات مؤتمر «تحدياتنا تصنع الفرق».

71 مستفيداً

وأوضحت فاطمة العبدالله مديرة الجمعية أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي لأصحاب الهمم يبلغ 71 من الذكور والإناث، كما سيتم تنفيذ مشروع مشغل الخياطة للبنات من أصحاب الهمم بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون بهدف إنشاء خط إنتاج خاص بهن. وعرض المؤتمر فيلماً بعنوان: «بكم نسمو ونرتقي ولكم منا الشكر»، ويهدف إلى تقديم الشكر والعرفان للجهات الراعية والداعمة.

جلسات وورش

ونظمت الجمعية عدداً من الجلسات والورش على هامش المؤتمر، منها: «العمل وتمكين أصحاب الهمم ودور شرطة دبي»، وقدمتها منال الجوهري، فيما قدم منصور المنعي ورقة عمل تتضمن تأهيل أصحاب الهمم واكتساب خبرات معززة لدورهم الحياتي.

‏واختتمت الجلسة الأولى بتجربة ميدانية رائدة في حقل العمل المهني الإنساني خدمة لأصحاب الهمم قدمتها الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وأبرزت ثمار إنجازها المتواصل على نطاق تجربتها الخاصة ومسيرة عطائها. ‏

وأما الجلسة الثانية فطرحت ورقة عمل بعنوان:«العمل والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية» قدمتها وأعدتها منى الكعبي، والورقة الثانية للدكتورة موزة الدرمكي وجاءت بعنوان: «الإرشاد الأسري والمؤسسي لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية»، واختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل أعدتها وقدمتها منى كرم بعنوان «تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم».

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