الإمارات تواصل جهودها لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة بـ 145 طائرة خلال 80 يوماً

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك بتسيير جسر جوي بلغ 145 طائرة لليوم الـ80، إضافة إلى سفينة شحن، و309 شاحنات نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى القطاع، بإجمالي 10396 أطنان من المساعدات الإغاثية، وإنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، كما استقبلت 2590 حالة مرضية للعلاج في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى 425 حالة بالمستشفى الميداني في غزة.

وذلك من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، إذ يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

عملية إنسانية

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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