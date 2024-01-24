«رام تي آر إكس» تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة جديدة من نوع رام - تي آر إكس (RAM TRX ) إلى أسطول دورياتها الأمنية، والتي توزع من قبل شركة الفطيم للسيارات.

ودشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والسيد ماركو ميلاني، المدير العام لشركة الفطيم التجارية، الدورية الأمنية، بحضور سعادة اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وسعادة اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد خبير جمعة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والانقاذ، والعقيد ثاني بن بليشه مدير إدارة مركبات القوة بالوكالة، والرائد علي ثاني بن غليطه من إدارة المركبات، ومن جانب شركة الفطيم للسيارات، السيد يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، وراكيش جاناردان، المدير العام للعلاقات التجارية الأمريكية في ستيلانتيس الشرق الأوسط، وستيوارت لوري، رئيس العلامة التجارية لشركة كرايسلر دودج، ورام تراكس في ستيلانتيس الشرق الأوسط.

مميزات

واطلع معالي الفريق والحضور على خصائص ومميزات سيارات رام تي آر إكس (RAM TRX )، التي تتميز بمحرك يطلق عليه اسم "هيمي" ذو الـ 8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر سوبر تشارج ثنائي المسامير، مما يعزز القدرة الحصانية، وعزم الدوران ليصلان إلى 702 حصان و650 باوند - قدم، الأمر الذي يرتقي بسيارة رام لتكون ضمن أقوى السيارات متعددة الاستخدامات بثمانية أوضاع للقيادة تركز على الأداء الرياضي، والثلجي، والطيني/الرملي، والصخري، والباجا، والمخصص، والسحب، حيث يوفر كل وضع القدرة الحصانية الأفضل، ونسبة التروس، وتقسيم عزم الدوران للتنقل على الطرقات وظروف القيادة.

وتتميز المركبة أيضاً بنظام بلشتاين للصدمات الذي يعتبر النظام الأكثر تطوراً من نظام الصدمات في فورد رابتور، والنظام تم تصميمه لتوزيع جميع الأحصنة البالغ عددها 702 بالتساوي على الأرض، والحد من القوى المقابلة بالتساوي من الطريق غير المتغير، إضافة إلى لوحة رقمية قياس 12 بوصة توفر إمكانية التنقل مع شاشة كاملة ضمن مجال رؤيتك مباشرةً، برسومات ثلاثية الأبعاد كاملة الألوان مع إمكانية تخصيص الألوان وإحصاءات السيارة التي يسهل رؤيتها تساعد في القضاء على عوامل التشتيت وتعزيز ثقتك خلف عجلة القيادة.

كفاءة ومرونة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص شرطة دبي على ضم أحدث الطرز من السيارات إلى أسطول مركباتها وأكثرها كفاءة ومرونة، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من التواجد الأمني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والشرطية والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وبسط الأمن والأمان والسلامة في الإمارة.

ونوه معاليه إلى علاقات التعاون والشراكة مع شركة الفطيم للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في الإمارات، ومؤكداً بأن السيارة ستسهم بأداء المهام في مختلف المجالات بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المُبتكرة والنوعية.

الشراكة الاستراتيجية

ومن جانبه، أكد يوسف الرئيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن شركة الفطيم للسيارات تتعاون مع شرطة دبي، وتقدم الدعم الدائم لاستراتيجيتها الهادفة إلى التطوير المستمر لأسطولها وتجهيزاتها المُسخرة لخدمة أفراد المجتمع وضمان البيئة الآمنة والعادلة التي تتميز بها الدولة والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.

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