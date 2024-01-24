إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة وتطبيق تصريح السفر الإلكتروني

المصدر: البيان

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أكدت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة، إعفاء مواطني الدولة من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة، وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد اعتباراً من 1 فبراير.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد.

يُعتبر هذا إنجازاً هاماً لكلا البلدين، وثمرة أربع سنوات من التعاون بيننا ورمز لالتزامنا بتعزيز العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. يمكن التقديم على تصريح السفر عبر تطبيق ‘UK ETA’ أو على موقع http://GOV.UK.»

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